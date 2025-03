GEMMA OÖ: Bewegungs-Challenge startet mit großem Aktionstag

Von 25. bis 27. April 2025 ruft Oberösterreich erstmals zum "bewegten Wochenende" auf. Mit zahlreichen Sport- und Bewegungsinitiativen in Schulen, Gemeinden und Vereinen soll die Bevölkerung zu einem aktiveren Lebensstil motiviert werden.

Das "bewegte Wochenende" in Oberösterreich soll Menschen zu mehr Sport motivieren. Am 25. April startet der "OÖ Tag des Sports" mit Bewegungsangeboten in Schulen und Kindergärten. Am 27. April folgt der „OÖ Tag der Bewegung“, bei dem Gemeinden, Vereine und Sportorganisationen verschiedene Aktivitäten anbieten – von Wandertagen bis hin zu Laufveranstaltungen.

Ein Highlight ist die "GEMMA OÖ Bewegungs-Challenge", die über 100 Tage läuft. Per App werden Bewegungsminuten gesammelt, um die aktivste Gemeinde Oberösterreichs zu küren. Dabei zählt jede Minute, egal ob Radfahren, Gehen oder Laufen.

"Regelmäßige Bewegung steigert die Lebensqualität und beugt Krankheiten vor", sagt Christine Haberlander. Die Initiative soll langfristig etabliert werden. Zudem fordert OÖ die Umsetzung der "Täglichen Bewegungs- und Sporteinheit" (TBuS) in Schulen, um Kinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern.