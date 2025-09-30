Gmunden: Rückkehr zu Tempo 50?

Nach Kritik und rechtlichen Problemen steht Gmundens Tempo-40-Zone vor dem Aus – Entscheidung am Dienstag.

Gmunden. In Gmunden könnte das 2022 eingeführte Tempolimit von 40 km/h bald Geschichte sein. Die ÖVP wird bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag beantragen, wieder auf 50 km/h zu erhöhen. Grund dafür sind rechtliche und organisatorische Probleme: Eine Überprüfung ergab, dass 24 von 29 Ortstafeln falsch oder ohne gültige Verordnung platziert waren.

Zudem sorgte ein falsch positionierter Radar für Einsprüche gegen Strafen. Laut Bürgermeister Stefan Krapf sei die Umsetzung der Tempo-40-Zone rechtlich schwer abzusichern und mit hohen Kosten verbunden. Ob es zur Rücknahme kommt, entscheidet der Gemeinderat am Dienstag.