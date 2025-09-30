Donauufer wird mit Heller-Park zur magischen Kunstoase

André Heller hat Wiens erstes öffentliches Kunstparadies erschaffen. Am Mühlschüttel treffen Klangspiele, Skulpturen und Natur aufeinander.

Ein Ort voller Magie und Schönheit hat an der Oberen Alten Donau seine Pforten geöffnet. Der neue Bank Austria Park am Mühlschüttel ist ein Geschenk an die Stadt, geschaffen aus Fantasie, Natur und Kunst. Kuratiert von André Heller entfaltet sich hier eine Oase, die jedem offensteht und die Sinne berührt.

© Roman Fuhrich

Was hier entstanden ist, gleicht einem kleinen Wunder. Wo einst private Gärten den Weg versperrten, lädt heute eine 2,8 Hektar große Traumlandschaft zum Staunen ein. In nur neun Monaten verwandelten die Stadt Wien und die Bank Austria die Fläche in ein frei zugängliches Gesamtkunstwerk.

150 neu gepflanzte Bäume werfen Schatten auf 3.000 Quadratmeter Stauden und Sträucher. Zwischen Nussbäumen und blühenden Wiesen ragen 14 Kunstwerke in den Himmel, fantasievoll, verspielt und teils gigantisch. Sie erzählen von Luft, Licht, Erde und Wasser, fangen Wind ein, flüstern Töne und lassen die Natur selbst zur Bühne werden.

© Roman Fuhrich

Öffentliche Natur- und Kunstoase

"Das ist eine Auszeichnung für Wien und zugleich eine neue Sehenswürdigkeit, mit der unsere Stadt auch international für Aufsehen sorgen wird. Uns ist es als Stadt besonders wichtig, dass dieser neue Park frei zugänglich ist“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). "Während in anderen Städten Uferzugänge privatisiert werden, setzen wir bewusst ein Zeichen." Der Multimediakünstler André Heller gestaltete mit dem Bank Austria Park erstmals eine öffentliche Grünfläche in seiner Heimatstadt. "Der Park soll allen Menschen gewidmet sein, die sich nach einer Pause vom Alltag sehnen", so Kurator Heller.

© Roman Fuhrich

Die Anlage bietet weit mehr als Kunst. Es gibt Spielbereiche mit Wasserwippe und Kletterwelt, Fitnessgeräte, schattige Sitzmöbel und Liegen. Drei Trinkbrunnen und fünf Nebelstelen sorgen für Erfrischung, neue Sanitäranlagen für Komfort. Radwege und Uferpromenaden führen direkt zum Park, der sich perfekt mit einem Sprung ins Wasser verbinden lässt. Vier Badestege und fünf Schwimmplattformen bieten kostenlosen Zugang zur Alten Donau.

Bürgermeister Michael Ludwig, André Heller und Stadträtin Ulli Sima. © MA45/Christian Fürthner

Am Samstag, dem 4. Oktober, wird das neue Herzstück Wiens feierlich eröffnet. Musik, Stelzengeher, Seifenblasen und kulinarische Genüsse begleiten das Fest für alle Generationen. Wer den Zauber spüren will, muss nur kommen.