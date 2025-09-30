Tag des Kaffees: Holen Sie sich am 1. Oktober HIER einen Gratis-Kaffee

Am 1. Oktober feiern wir den Tag des Kaffees – und Wien feiert mit! Gratis-Kaffee beim Espressomobil an der Oper, Frühstückssackerl in der City und sogar freier Eintritt ins mumok mit Kaffee obendrauf. Besser kann der Tag nicht starten!

Kaffee gehört zu Wien wie der Stephansdom oder Granteln in der Straßenbahn. Kein Wunder also, dass die Stadt den Tag des Kaffees am 1. Oktober gebührend feiert – und zwar so, wie wir ihn am liebsten mögen: mit einer Runde Gratis-Kaffee!

Kaffee & Wien – eine ewige Lovestory

Österreich landet im weltweiten Kaffeekonsum übrigens auf Platz 6 – und Wien trägt daran sicher einen Löwenanteil. Ganze 5,73 Kilogramm Kaffee trinkt jede:r Österreicher:in im Jahr. Wolfgang Binder, Fachgruppenobmann der Cafetiers in der WK Wien, bringt es auf den Punkt: „Für die Wienerinnen und Wiener ist ein Tag ohne Kaffee undenkbar.“ Klingt fast so, als wäre der Melange wichtiger als das Frühstück selbst.

© Getty Images

Kein Wunder, dass die Wiener Kaffeehäuser seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe sind. Mit mehr als 40 Variationen – von der Melange über den Einspänner bis zum Maria-Theresianer mit Orangenlikör – ist für wirklich jede Stimmung was dabei.

Wo es Gratis-Kaffee gibt

Am 1. Oktober ab 9 Uhr heißt es also: Ab zum Herbert-von-Karajan-Platz neben der Staatsoper, wo das Espressomobil frischen, kostenlosen Kaffee ausschenkt. Perfekt für alle, die auf dem Weg ins Büro noch schnell einen Koffeinschub brauchen.

© Getty Images

Und damit nicht genug:

Auch Frühstückssackerl gibt es bei der Oper, beim Stephansdom und am Schwedenplatz – weil Kipferl plus Gratis-Kaffee einfach ein Dreamteam sind.

gibt es bei der Oper, beim Stephansdom und am Schwedenplatz – weil Kipferl plus Gratis-Kaffee einfach ein Dreamteam sind. Im mumok wartet nicht nur Kunst, sondern auch Gratis-Eintritt und ein Kaffee obendrauf. Kultur und Koffein – klingt nach dem besten Herbst-Programm ever.

Koffein-Jagd lohnt sich

Ob Sie sich am Herbert-von-Karajan-Platz den ersten Espresso schnappen oder mit Croissant und Kaffee am Stephansplatz frühstücken – der 1. Oktober wird für Wiener Kaffeefans ein Feiertag, den man nicht verschlafen sollte.