Kleines Kätzchen wurde gerettet.

Nächtlicher Einsatz

Feuerwehr rettet Babykatze aus Motorraum

30.09.25, 13:24
Eine Babykatze sorgte in der Nacht auf Dienstag in Wels-Lichtenegg für einen tierischen Feuerwehreinsatz. 

Wels. In der Nacht auf Dienstag wurde in Wels-Lichtenegg eine Babykatze aus einem Motorraum gerettet. Anwohner hörten verdächtiges Miauen und entdeckten die kleine Samtpfote im geparkten Auto. Gemeinsam mit dem Besitzer versuchten sie, das Tier zu befreien – ohne Erfolg.

Die Feuerwehr rückte an, ortete das Kätzchen in einer engen Ecke des Motorraums und konnte es schließlich unverletzt bergen. Nach einem Erinnerungsfoto wurde das Tier unter Polizeischutz dem Tierheim übergeben.

