Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.850 aktien up +0.69% Andritz AG 60.40 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 113.10 aktien up +1.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.380 aktien up +0.6% CPI Europe AG 18.650 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.45% EVN AG 23.400 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 83.85 aktien down -0.59% Lenzing AG 25.200 aktien up +0.2% OMV AG 45.540 aktien down -0.74% Oesterreichische Post AG 29.550 aktien up +0.17% PORR AG 28.450 aktien down -0.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.700 aktien down -0.54% SBO AG 27.000 aktien down -1.1% STRABAG SE 77.70 aktien up +1.04% UNIQA Insurance Group AG 12.680 aktien up +0.63% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.700 aktien up +0.54% Wienerberger AG 27.160 aktien up +0.37% voestalpine AG 30.080 aktien down -0.59%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Kopie von Stefan Embacher, Gründer der RocFortis-Gruppe.
© RocFortis

Sicherheitsexperte

Österreicher startet erste Sicherheits Social Media App

30.09.25, 13:15
Teilen

Der Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen soll künftig via App ganz einfach sein. NAVQ bringt ein globales Lagezentrum direkt in die Hosentasche jedes Nutzers. 

Am 13. Oktober wird in Wien die App NAVQ vorgestellt, die weit mehr bietet als nur die Aggregation von Daten. Sie bringt weltweite Sicherheits-Infos, Live-Streams und Security-Alerts direkt aufs Handy.

App-Team von 15 Entwicklern

Gegründet von Stefan Embacher, gemeinsam mit den Co-Foundern Ricardo Hager, Georg Coester und Jakob Brandstätter, wurde NAVQ im vergangenen Jahr intensiv entwickelt. Rund um Embacher entstand ein Team von 15 Entwicklern, das die App vollständig inhouse programmierte, ergänzt durch Inhalte anderer Tochterunternehmen der RocFortis Group, die auf Sicherheits- und Intelligence-Themen spezialisiert sind.

Stefan Embacher, Gründer der RocFortis-Gruppe.

Stefan Embacher, Gründer der RocFortis-Gruppe.

© RocFortis


„In einer vernetzten Welt, die von Fake News und hybriden Kriegen – von Cyberangriffen bis zu Blackouts – geprägt ist, geben wir den Menschen Zugang zu Informationen, die bisher nur Privilegierten vorbehalten waren. NAVQ ist die Plattform, die es jedem ermöglicht, sich auf Krisen vorzubereiten, globale Ereignisse zu verstehen und im entscheidenden Moment sicher zu handeln“, sagt Stefan Embacher im oe24.TV-Interview.

Viele Funktionen rund um Sicherheit

Zum Launch bietet NAVQ bereits ein breites Spektrum an Funktionen:

• Globale Sicherheitsmeldungen, gebündelt und verifiziert.
• Krisen-Handlungspläne für Szenarien wie Terroranschläge, Demonstrationen oder Phishing-Anrufe.
• Leader-Profile, die Einblicke in Charakter und Strategien geopolitischer Entscheidungsträger geben.
• Country Risk Analyses, die präzise Einschätzungen zur Lage einzelner Staaten liefern.
• Kamerazugänge von jedem Kontinent, die Nutzern einen Echtzeit-Eindruck von Terrain, Wetter und Menschenaufkommen vermitteln.

Neue Kategorie: Social Intelligence Media 

Darüber hinaus schafft NAVQ eine völlig neue Kategorie: Social Intelligence Media – eine Plattform, auf der sich Menschen vernetzen, Wissen austauschen und ihre Vorbereitung aktiv stärken können.

Und das ist erst der Anfang: Das Team arbeitet bereits an einem Predictive Risk Model, das Bedrohungen künftig noch präziser abbilden soll – von Terrorrisiken in Großstädten bis hin zu Naturkatastrophen im ländlichen Raum. Je nach Abo-Modell erhalten Nutzer zudem direkten Zugang zum Operations Center von NAVQ, wo Experten Orientierung und Hilfestellung geben, um sicher durch jede Krise – egal wo auf der Welt – zu navigieren.Mit NAVQ sei Sicherheit nicht länger abstrakt, sondern "greifbar, vernetzt und global. Ein Werkzeug, das für jeden zugänglich ist", sagt Embacher gegenüber oe24.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden