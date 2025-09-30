Österreicher startet erste Sicherheits Social Media App

Der Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen soll künftig via App ganz einfach sein. NAVQ bringt ein globales Lagezentrum direkt in die Hosentasche jedes Nutzers.

Am 13. Oktober wird in Wien die App NAVQ vorgestellt, die weit mehr bietet als nur die Aggregation von Daten. Sie bringt weltweite Sicherheits-Infos, Live-Streams und Security-Alerts direkt aufs Handy.

App-Team von 15 Entwicklern

Gegründet von Stefan Embacher, gemeinsam mit den Co-Foundern Ricardo Hager, Georg Coester und Jakob Brandstätter, wurde NAVQ im vergangenen Jahr intensiv entwickelt. Rund um Embacher entstand ein Team von 15 Entwicklern, das die App vollständig inhouse programmierte, ergänzt durch Inhalte anderer Tochterunternehmen der RocFortis Group, die auf Sicherheits- und Intelligence-Themen spezialisiert sind.

Stefan Embacher, Gründer der RocFortis-Gruppe. © RocFortis



„In einer vernetzten Welt, die von Fake News und hybriden Kriegen – von Cyberangriffen bis zu Blackouts – geprägt ist, geben wir den Menschen Zugang zu Informationen, die bisher nur Privilegierten vorbehalten waren. NAVQ ist die Plattform, die es jedem ermöglicht, sich auf Krisen vorzubereiten, globale Ereignisse zu verstehen und im entscheidenden Moment sicher zu handeln“, sagt Stefan Embacher im oe24.TV-Interview.

Viele Funktionen rund um Sicherheit

Zum Launch bietet NAVQ bereits ein breites Spektrum an Funktionen:

• Globale Sicherheitsmeldungen, gebündelt und verifiziert.

• Krisen-Handlungspläne für Szenarien wie Terroranschläge, Demonstrationen oder Phishing-Anrufe.

• Leader-Profile, die Einblicke in Charakter und Strategien geopolitischer Entscheidungsträger geben.

• Country Risk Analyses, die präzise Einschätzungen zur Lage einzelner Staaten liefern.

• Kamerazugänge von jedem Kontinent, die Nutzern einen Echtzeit-Eindruck von Terrain, Wetter und Menschenaufkommen vermitteln.

Neue Kategorie: Social Intelligence Media

Darüber hinaus schafft NAVQ eine völlig neue Kategorie: Social Intelligence Media – eine Plattform, auf der sich Menschen vernetzen, Wissen austauschen und ihre Vorbereitung aktiv stärken können.

Und das ist erst der Anfang: Das Team arbeitet bereits an einem Predictive Risk Model, das Bedrohungen künftig noch präziser abbilden soll – von Terrorrisiken in Großstädten bis hin zu Naturkatastrophen im ländlichen Raum. Je nach Abo-Modell erhalten Nutzer zudem direkten Zugang zum Operations Center von NAVQ, wo Experten Orientierung und Hilfestellung geben, um sicher durch jede Krise – egal wo auf der Welt – zu navigieren.Mit NAVQ sei Sicherheit nicht länger abstrakt, sondern "greifbar, vernetzt und global. Ein Werkzeug, das für jeden zugänglich ist", sagt Embacher gegenüber oe24.