Goldrausch für Oberösterreich bei EuroSkills

Danninger (am Bild) und Ritzberger holen zwei Goldmedaillen.

Oberösterreich glänzte bei den EuroSkills in Dänemark mit gleich zwei Goldmedaillen. Der Linzer Kälte- und Klimatechniker Jonas Danninger krönte sich nicht nur zum Europameister, sondern wurde auch mit der Auszeichnung „Best of Nation“ geehrt, als punktestärkster Österreicher.

Damit setzt er die bemerkenswerte Familienserie fort, denn bereits Bruder Niklas und Cousin Patrick sorgten bei früheren Bewerben für Spitzenplätze. Auch Lukas Ritzberger aus Oberösterreich stand ganz oben am Podest: Gemeinsam mit Partner Lukas Miedler im Betonbau bleibt Österreich seit 2015 ungeschlagen. Silber ging an Anlagenelektriker Martin Riegler aus Schönau. Mit weiteren Auszeichnungen stellte Oberösterreich eindrucksvoll seine Spitzenposition im Team Austria unter Beweis.