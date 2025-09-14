Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
Lieferung
© GEPA

Zweite Liga

3:2 - Liefering dreht Derby gegen Austria Salzburg

14.09.25, 13:45
Teilen

"Jungbullen" holten 0:2-Rückstand auf und feierten mit einem 3:2 den ersten Saisonsieg 

Der FC Liefering hat mit einem Comeback-Sieg im mit Spannung erwarteten Derby gegen Aufsteiger Austria Salzburg den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Liga gefeiert. Die "Jungbullen" drehten am Sonntag einen 0:2-Rückstand und gewannen am Ende noch 3:2. Damit kletterten die Lieferinger nach sechs Runden mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zehn, unmittelbar vor den punktgleichen Austrianern.

Den Violetten gelang in der Red Bull Arena ein Blitzstart. Der von Altach gekommene Christian Gebauer (7.) bei seinem Debüt im Austria-Trikot und Denizcan Cosgun (13.) brachten die Gäste in Führung. Ein direkt verwandelter Freistoß von Johannes Moser (22.) hielt die Lieferinger aber in Schlagdistanz. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich Phillip Verhounig (46.) aus, ehe Aboubacar Camara (71.) die Partie drehte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden