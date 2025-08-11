Alles zu oe24VIP
Raumgreifende Installation von „Nika Kupyrova. Simulacra“ im Lentos
Gratis ins kühltemperierte Lentos-Kunstmuseum

11.08.25, 09:53
Lentos und Parkbad, ein Katzensprung voneinander entfernt, lassen sich bestens kombinieren. 

Linz. Das Lentos Kunstmuseum Linz und das Nordico Stadtmuseum laden auch diesen Sommer Familien zu einem abwechslungsreichen und kostenfreien Museumsbesuch ein. Im August öffnen beide Häuser ihre Türen für bis zu zwei Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahren.  

Bis 31. August lädt das Lentos Kunstmuseum Linz zu einer besonderen Entdeckungsreise ein: Familien erwartet eine „Extra-Cool“-Tour durch die Sammlung. An der Museumskassa erhalten sie ein spielerisch gestaltetes Booklet, das mit abwechslungsreichen Aufgaben durch die Ausstellung führt. Auf diesem kurzweiligen Rundgang begegnen die Besucher bedeutenden Künstler, spannenden Werken und verschiedenen Stilrichtungen. Das Lentos ist heuer zudem Teil der städtischen Aktion „Coole Orte“ und bietet an heißen Tagen einen angenehm temperierten Rückzugsort für Kunst- und Kulturinteressierte im Foyer an.

Auch das Nordico Stadtmuseum, das heuer mit dem renommierten Museumspreis des BMWKMS ausgezeichnet wurde, lädt bis 17. August Familien zu einer gemeinsamen Zeitreise durch die Linzer Stadtgeschichte ein. In der Dauerausstellung „Linz Blick“ erwarten die Besucher  interaktive Stationen: Es können Schubladen geöffnet, mit der „Stadtmuse“ (ab 12 Jahren) auf Entdeckungstour gegangen, das offene Stadtteilarchiv erkundet oder mithilfe von Augmented Reality Kunstwerke und Objekte zum Leben erweckt werden – ganz einfach per Smartphone.

