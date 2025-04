Größer, bunter, bewusster: NATURSCHAUSPIEL präsentiert neue Highlights

Mit neuem Rekord an Teilnehmern, frischen Partnerschaften und spannenden Themenschwerpunkten startet NATURSCHAUSPIEL 2025 in eine neue Saison voller Naturerlebnisse, Bildung und Bewusstsein.

Das NATURSCHAUSPIEL startet heuer am Samstag, 12. April und bietet über 2.300 geführten Touren durch Oberösterreichs schönste Naturgebiete. Der Fokus liegt auf menschlichen Spuren in der Natur – etwa aufgelassenen Bahntrassen, Triftanlagen oder ehemaligen Grenzgebieten. Auch tierische Spuren und Lebensräume wie Flüsse, Moore und Wälder werden bei den Erlebnistouren thematisiert. Besonders beliebt ist die Böhmerwaldschule mit ihren naturpädagogischen Angeboten. Ziel ist es, Bewusstsein für den Wert der Natur zu schaffen, Wissen zu vermitteln und Naturräume nachhaltig erlebbar zu machen. Das Programm ist online buchbar unter www.naturschauspiel.at.

