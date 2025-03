Grüne OÖ wählen neuen Landesvorstand

Am Samstag wählen die oberösterreichischen Grünen ihren Landessprecher und den Landesvorstand. Erwartet wird eine Bestätigung von Stefan Kaineder.

Bei der Landesversammlung der Grünen in Steyr wählen Oberösterreichs Parteimitglieder am Samstag ihren Landessprecher neu. Der einzige Kandidat ist der amtierende Landesrat Stefan Kaineder. Unter dem Motto "Mutig vorangehen" will die Partei Weichen für die kommenden Jahre stellen. Kaineder kritisiert die Landesregierung aus ÖVP und FPÖ als "lethargisch" und kündigt "weitsichtige Lösungen" an. Als prominente Unterstützerin wird Klimaschutzministerin Leonore Gewessler erwartet. Kaineder führt die Landespartei seit 2019 und wurde 2022 mit 91,2 Prozent bestätigt. Auch der gesamte Landesvorstand wird neu gewählt.