Grüner Strom für 7.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien

Das Solarkraftwerk soll einen Jahresenergieertrag von 22 GWh erwirtschaften, das entspricht rund 7.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien.

Enns. In Enns ist der Bau einer Photovoltaikanalage mit direkter Einspeisung in das Unterwerk Asten geplant. Dadurch kann der produzierte Strom besonders verlustarm in das Bahnstromnetz eingespeist werden und die Züge entlang der starkbefahrenen Weststrecke direkt versorgen. Mit der Anlage wollen die ÖBB einen Jahresenergieertrag von 22 GWh erwirtschaften, das entspricht rund 7.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien. Der Baustart erfolgte Anfang August 2025, die voraussichtliche Inbetriebnahme soll 2026 stattfinden.

Würden auf dem Grundstück Bauwerke, wie zum Beispiel Häuser, errichtet, würde das Hochwasser ein zu großes Risiko darstellen. Mit Photovoltaikmodulen kann die Fläche jedoch sinnvoll genutzt werden. Die Module werden mit einem Mindestabstand zum Boden von ca. 1 Meter errichtet. Außerdem wird die Unterkonstruktion der Module in den Boden gerammt, somit entsteht keine Versiegelung durch Fundamente und die hohe Versickerungsfähigkeit des Bodens bleibt erhalten.

"Seit 2018 setzen wir auf 100 % grünen Bahnstrom und versorgen darüber hinaus seit 2019 alle Gebäude, Anlagen und Containerterminals vollständig mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien", sagt ÖBB-Infrastruktur AG Vorstand Johann Pluy