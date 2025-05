Grüngürtel-Initiaitve zieht vor Höchstgericht

Die Bürgerinitiative "Linzer Grüngürtel schützen, jetzt." erhebt Revision gegen das Bauprojekt am Freinberg. Sie sieht in der Umwidmung des Areals eine rechtswidrige Maßnahme ohne öffentliches Interesse.

Die Bürgerinitiative "Linzer Grüngürtel schützen, jetzt." erhebt außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof gegen die 2020 beschlossene Umwidmung des früheren Minigolfplatzes am Freinberg. "Es handelt sich um eine gesetzeswidrige Anlasswidmung im Interesse eines Investors, nicht der Allgemeinheit", so Sprecherin Renate Ortner. Das 5.000 m² große Grundstück wurde von Grünland in Bauland umgewidmet, wodurch der damalige Eigentümer – das Kollegium Aloisianum – rund fünf Millionen Euro erzielte.

© Inititative Grüngürtel ×

Der Käufer Swietelsky AG plant 37 Luxuswohnungen. Kritisiert werden schwere Verfahrensmängel, fehlende Akteneinsicht und laufende Projektänderungen im Verfahren. Der Linzer Anwalt Helmut Blum spricht von struktureller Korruption. Die Initiative fordert die Aufhebung der Baubewilligung und beantragt aufschiebende Wirkung, um irreversible Bauschritte zu verhindern. Ziel bleibt der dauerhafte Schutz des Linzer Grüngürtels.

Lesen Sie auch



















Mode von Prinzessin Diana kommt unter den Hammer

Skianzug, Hut und Abendkleid unter den rund 140 Erinnerungsstücken an die "Königin der Herzen" - Rekordsumme wird erwartet

























Signal an Wien: OÖ verteidigt die Regionalbahnen

Oberösterreichs Regionalbahnen stehen unter Druck. Kürzungen im Bundesbudget gefährden den Weiterbetrieb wichtiger Strecken. Mit einer aktuellen Stunde am 5. Juni im Landtag wollen FPÖ und OÖVP nun ein starkes Bekenntnis zur Bahn-Infrastruktur im ländlichen Raum setzen.

























Zeckenstich erkannt – was jetzt? Auf diese Symptome müssen Sie achten

Ein Zeckenstich ist schnell passiert – doch manchmal steckt mehr dahinter als nur ein kleiner Biss. Wann Sie entspannt bleiben können und wann besser ärztlicher Rat gefragt ist, lesen Sie hier. Plus: So erkennen Sie Warnzeichen und schützen sich richtig.