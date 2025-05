Signal an Wien: OÖ verteidigt die Regionalbahnen

Schwanger mit Style: Rihanna stiehlt in Cannes allen die Show Rihanna sorgt in Cannes für den wohl strahlendsten Red-Carpet-Moment des Festivals: Mit Babybauch, Cut-Out-Kleid und einem Augenzwinkern an Schlumpfine zeigt sie, wie stylisch Schwangerschaft sein kann. Und auch A$AP Rocky glänzt – als liebevoller Plus-1 mit Regenschirm.