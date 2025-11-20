Alles zu oe24VIP
Hallstatt
© Getty

100 % gefördert

Hallstatt & Co.: Welterbe-Projekte gesucht

20.11.25, 10:21
Besonders willkommen seien Arbeiten an ungewöhnlichen Orten und generationenübergreifende und inklusive Projekte. 

. Die OÖ KulturEXPO, die 2027 an verschiedenen Orten im Salzkammergut stattfinden wird, ruft Kulturschaffende auf, innovative Projekte zum Thema UNESCO-Welterbe und immaterielles Kulturerbe einzureichen. Die ausgewählten Projekte  können bis zu 100 Prozent finanziert werden. 

In OÖ zählt die Region Hallstatt-Dachstein, die Buchenurwälder im Nationalpark Kalkalpen sowie das traditionelle Flammen von Keramik in Gmunden oder die Seitelpfeife zum UNESCO-Welterbe bzw. zum  immaterielle Kulturerbe. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) freut sich auf Einreichungen, die sich „kritisch, experimentell und auf der Höhe der Zeit mit dem Thema auseinandersetzen.

