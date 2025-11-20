Hallstatt & Co.: Welterbe-Projekte gesucht

Besonders willkommen seien Arbeiten an ungewöhnlichen Orten und generationenübergreifende und inklusive Projekte.

OÖ. Die OÖ KulturEXPO, die 2027 an verschiedenen Orten im Salzkammergut stattfinden wird, ruft Kulturschaffende auf, innovative Projekte zum Thema UNESCO-Welterbe und immaterielles Kulturerbe einzureichen. Die ausgewählten Projekte können bis zu 100 Prozent finanziert werden.

In OÖ zählt die Region Hallstatt-Dachstein, die Buchenurwälder im Nationalpark Kalkalpen sowie das traditionelle Flammen von Keramik in Gmunden oder die Seitelpfeife zum UNESCO-Welterbe bzw. zum immaterielle Kulturerbe. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) freut sich auf Einreichungen, die sich „kritisch, experimentell und auf der Höhe der Zeit mit dem Thema auseinandersetzen.