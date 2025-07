Heftige Unwetter: 600 Feuerwehreinsätze in Oberösterreich

Gewitterfront sorgt für über 600 Feuerwehreinsätze – besonders betroffen: Linz, Linz-Land und Urfahr.

OÖ. Heftige Unwetter mit Starkregen haben Donnerstag und in der Nacht auf Freitag zu rund 600 Feuerwehreinsätzen in Oberösterreich geführt. Besonders betroffen waren die Bezirke Linz, Urfahr-Umgebung und Linz-Land. In Linz fielen innerhalb von zwei Stunden rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter, zahlreiche Keller wurden überflutet, Kanaldeckel herausgespült. Allein in der Stadt Linz gab es über 180 Einsätze.

Auch in Traun waren die Feuerwehren mit rund 60 Einsätzen im Dauereinsatz. Die meisten Einsätze betrafen überflutete Keller, Tiefgaragen und blockierte Straßen. Verletzte wurden nicht gemeldet. Noch am Freitagfrüh gingen weitere Notrufe ein, weil Schäden erst dann entdeckt wurden.