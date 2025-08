Vöcklabruck verliert mit Hellweg einen Traditionsbetrieb – nach 45 Jahren ist nun endgültig Schluss.

Vöcklabruck. Am 31. Oktober endet eine Ära: Der Hellweg-Baumarkt in Vöcklabruck schließt nach 45 Jahren. Die Gründe liegen in der großen Konkurrenz und ausbleibenden Umsätzen. Schon läuft der finale Abverkauf unter dem Motto „Alles muss raus“.

Die Fläche gehört der Ärztekammer, Hellweg kündigte den Vertrag. Was mit dem Standort passiert, ist noch offen. Für viele ist das Aus ein schwerer Verlust.