»High Five«, ein neuer Wohnturm am Bulgariplatz in Linz

Mit der Fertigstellung des 21-stöckigen Wohnbauprojekts „High Five“ am Bulgariplatz in Linz wurde ein bedeutender Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung erreicht. STC Development und RoomBuus übergeben Linzer Wohnhochhaus „High Five“ an die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe.

Der ca. 70 Meter hohe Turm setzt neue Maßstäbe für urbanes Wohnen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Entwickelt und errichtet wurde das ambitionierte Projekt von der STC Development GmbH gemeinsam mit der RoomBuus Gruppe. Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe übernimmt das Objekt und erweitert damit ihr Portfolio in Österreich.

Das „High Five“ bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Aktivität: Der Wohnturm umfasst 328 moderne, effizient geplante Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 32 und 77 m², die alle mit Einbauküchen ausgestattet sind und über Loggien, Balkone oder Eigengärten verfügen. Zusätzlich stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern fünf großzügige, begrünte Dachterrassen und vielfältige Möglichkeitenräume zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen, ein Fitnessstudio sowie eine Bankfiliale der Sparkasse Oberösterreich. Abgerundet wird das Angebot vor Ort durch eine Tiefgarage mit 156 Stellplätzen und über 500 Fahrradabstellplätze.

Begrünte Dachterrasse © 3P Immobilien ×

Nachhaltigkeit und Energie- effizienz im Betrieb

Besonderes Augenmerk wurde auf ein nachhaltiges Energiekonzept gelegt: Moderne Energiespar- und Versorgungssysteme ermöglichen effizientes Heizen und Kühlen, während eine kontrollierte Wohnraumlüftung für angenehmes Raumklima sorgt.

STC-Projektleiterin Yvonne Schrank zusammen mit Projektpartner RoomBuus bei der Übergabe des High Five an die ZBI.

© 3P Immobilien ×

Frühzeitige Fertigstellung und erfolgreiche Übergabe

Im Frühjahr 2025, und damit drei Monate vor dem ursprünglichen Bauzeitplan, erfolgte die Fertigstellung des „High Five“. Die erfolgreiche Übergabe an die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe Ende Mai 2025 markiert den Abschluss dieses anspruchsvollen, modernen Wohnbauprojekts.

„Mit dem ‚High Five‘ haben wir nicht nur unser erstes Projekt in Linz erfolgreich realisiert, sondern auch gezeigt, was durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich ist. Umso schöner ist es, jetzt gemeinsam auf ein gelungenes Ergebnis blicken zu können. Gemeinsam mit RoomBuus und allen Projektbeteiligten konnten wir ein zukunftsweisendes Wohnhochhaus schaffen, das urbanes Leben, Nachhaltigkeit und Lebensqualität vereint“, so Matthias Waibel, Geschäftsführer der STC Development GmbH.

Sebastian Wahl, Geschäftsführer von RoomBuus Baudienstleistungs GmbH, ergänzt: „Die Umsetzung eines Projekts dieser Größe in so kurzer Zeit war eine Herausforderung, die wir dank der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgreich gemeistert haben. ‚High Five‘ ist ein Vorzeigeprojekt für modernes, nachhaltiges Bauen.“

Wohnen mit Blick auf die City von Linz © 3P Immobilien ×

Vermietungserfolg verdeutlicht Bedarf an hochwertigem Wohnraum Schon vor der Fertigstellung stieß das Wohnbauprojekt „High Five“ auf außerordentlich großes Interesse. Ein Großteil der Wohnungen konnte in kurzer Zeit erfolgreich vermietet werden. Dieser Vermietungserfolg ist nicht zuletzt dem engagierten Einsatz der Maklerteams von EHL-Wohnen und 3P Immobilien zu verdanken, die das Projekt professionell am Markt positionierten und die Vorzüge des Angebots überzeugend kommunizierten. Die starke Nachfrage bestätigt den anhaltend hohen Bedarf an qualitätsvollem Wohnraum und zeigt, dass das „High Five“ die aktuellen Anforderungen des Linzer Wohnungsmarkts punktgenau erfüllt.Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner können bereits seit Anfang Juni 2025 in ihr neues Zuhause einziehen.