Hochstand fiel um – Ehefrau findet Leiche ihres Mannes

Arbeitete in der Nacht an Holzkonstruktion.

Braunau am Inn. Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag im Bezirk Braunau von einem umfallenden Jäger-Hochstand getroffen und getötet worden. Der Mann hatte in der Werkhalle einer Tischlerei an der Holzkonstruktion gearbeitet. Dabei fiel der Hochstand um und begrub den Mann unter sich. Die Ehefrau entdeckte gegen 2.00 Uhr früh die Leiche, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Tischler arbeitete alleine für sich in der Werkhalle an der hölzernen Konstruktion. Er verstarb noch an der Unfallstelle.