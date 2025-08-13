Hotel in Altmünster vollständig evakuiert

70 Hotelgäste mussten mitten in der Nacht ins Freie.

In Altmünster (Bezirk Gmunden) mussten in der Nacht auf Mittwoch 70 Hotelgäste wegen Brandverdachts evakuiert werden.

Kurz nach Mitternacht breitete sich dichter Rauch im Stiegenhaus aus, die Feuerwehr rückte mit 12 Mann an. Alle Gäste befanden sich bereits in Sicherheit auf der Terrasse, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Brand wurde nicht entdeckt; Ursache dürfte ein technischer Defekt im Heizraum gewesen sein.

Dort glosten Hackschnitzel im Heizkessel, ohne richtig zu brennen. Der Brennraum wurde ausgeräumt, Glutstöcke im Freien gelöscht und das Gebäude belüftet. Laut Feuerwehr bestand zu keiner Zeit unmittelbare Gefahr. Gegen 3 Uhr konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren.