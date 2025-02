Hotelbrand in OÖ: 40 Gäste evakuiert

Wegen eines Brandes in einem Hotel in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) sind in der Nacht auf Samstag 40 Gäste evakuiert worden.

Wegen eines Brandes in einem Hotel in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) sind in der Nacht auf Samstag 40 Gäste evakuiert worden. Das Feuer dürfte nach bisherigen Kenntnissen im Bereich des Dachgeschoßes ausgebrochen sein. Die Brandmelder schlugen an, wodurch die Menschen in dem Gebäude alarmiert wurden. Neun Feuerwehren samt dem Roten Kreuz standen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, berichtete die Feuerwehr Vorderstoder der APA. © TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR × Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Es wurden noch Glutnester im Dachbereich bekämpft, bis der Brand endgültig unter Kontrolle war. Die Gäste wurden zwischenzeitlich in anderen Beherbergungsbetrieben untergebracht. Die Suche nach der Brandursache läuft. Der Schaden stand ebenso noch nicht fest, dürfte aber beträchtlich sein.