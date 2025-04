ID Austria: Stadt Linz bietet Zusatztermine zur Registrierung

Im Neuen Rathaus der Stadt Linz können sich Bürger am 23. und 29. April kostenlos und unkompliziert zur ID Austria beraten und registrieren lassen.

Am 23. und 29. April finden im Neuen Rathaus spezielle Service-Tage rund um die ID Austria statt. Von 13.30 bis 16.30 Uhr unterstützen Mitarbeitende des Pass-Service-Centers bei der Registrierung. Die ID Austria ersetzt die Handy-Signatur und erleichtert digitale Behördengänge. Für die Antragstellung ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Lesen Sie auch



















Jimi Blue Ochsenknecht bricht im TV in Tränen aus

Es ist der große Moment, auf den Fans lange gewartet haben: Jimi Blue Ochsenknecht kehrt nach zwei Jahren emotionaler Funkstille in seine Familie zurück – und zeigt sich dabei verletzlicher denn je. In der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ kommt es zum Wiedersehen – mit tränenreicher Aussprache

























Erstes NÖ-Freibad startet in die Badesaison

Mit dem Akademiebad startet am 26. April das erste Freibad in Niederösterreich in die neue Saison – und das mit jeder Menge Power. Während andere noch auf den Sommer warten, heißt es hier schon: Badehose raus, Sonne tanken und ab ins Wasser.

























DIESES Land filtert jetzt CO2 aus dem Ozean

Neben der Reduktion neuer Emissionen gewinnen auch Technologien an Bedeutung, die bereits freigesetztes Kohlendioxid wieder aus der Umwelt entfernen.