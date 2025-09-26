In dieser Stadt bleibt die 10 Minuten Parktoleranz

"Wir stellen bei der Beratung unserer Mitglieder immer wieder fest, dass nach wie vor viel Irrglaube existiert, was das Abstellen in Kurzparkzonen betrifft", heißt es seitens ÖAMTC:

Linz. Der Linzer Gemeinderat hat in der Sitzung am Donnserag den von der ÖVP Linz eingebrachten Dringlichkeitsantrag für die Beibehaltung der 10-minütigen Parktoleranz angenommen. Hintergrund ist, dass im Sommer das Finanzressort der Stadt Linz mit einer Presseaussendung überraschend behauptet hat, die 10-Minuten-Parktoleranz wäre ein Mythos. Zuvor wurde die Regelung jedoch auch von SPÖ-Seite immer wieder bestätigt. Im Gemeinderat wurde die sie seit Jahrzehnten gelebte Praxis nun wieder außer Zweifel gestellt und Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher der Linzer Innenstadt geschaffen.

Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) zeigt sich erfreut: „Die 10 Minuten Parktoleranz sind ein klares Signal an alle Kunden, dass Linz eine gastfreundliche Stadt ist. Gerade für den Handel ist es entscheidend, dass der Besuch unkompliziert und kundenfreundlich bleibt."

Die ÖVP hat knapp 3.500 Unterschriften für 2 Stunden gratis Parken und Öffis gesammelt - und sieht mit dem nunmehrigen Beschluss einen ersten Schritt erreicht.