Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien

Wels. Der Sportfachhändler-Verbund Intersport Austria mit Zentrale in Wels übernimmt die Intersport Slowenien Gruppe. CEO Franz Koll sprach in einer Aussendung am Donnerstag von einem "strategischen Meilenstein". Mit dem Zukauf wachse die Intersport Austria Gruppe auf mehr als 500 Standorte in 12 Ländern, der Außenumsatz steige "erstmals auf rund 1 Mrd. Euro".

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.