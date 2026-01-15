Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Intersport wächst weiter
© Intersport

Nun in 12 Ländern

Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien

15.01.26, 14:53 | Aktualisiert: 15.01.26, 16:09
Teilen

Gruppe wächst somit auf mehr als 500 Standorte. 

Wels. Der Sportfachhändler-Verbund Intersport Austria mit Zentrale in Wels übernimmt die Intersport Slowenien Gruppe. CEO Franz Koll sprach in einer Aussendung am Donnerstag von einem "strategischen Meilenstein". Mit dem Zukauf wachse die Intersport Austria Gruppe auf mehr als 500 Standorte in 12 Ländern, der Außenumsatz steige "erstmals auf rund 1 Mrd. Euro".

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden