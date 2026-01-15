Schutzzone im Grazer Volksgartenpark wird verlängert

Es wurden bereits 817 Betretungsverbote ausgesprochen.

Graz. Die Grazer Sicherheitsbehörde hat auf Antrag des Stadtpolizeikommandos die seit Sommer 2024 bestehende Schutzzone im Volksgartenpark um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Die neue Verordnung tritt mit 18. Jänner 2026 in Kraft, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Seit Bestehen der Schutzzone wurden 817 Betretungsverbote ausgesprochen und 305 Mal Drogen sichergestellt.

Bei den Personenkontrollen kam es zu 1.146 Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz (277), Missachtungen bereits verhängter Betretungsverbote (567), Verstößen gegen das Fremdenrecht (74) sowie weiteren Delikten. Es wurden mehr als 5,4 Kilogramm Cannabis, knapp 200 Gramm Kokain sowie geringe Mengen Ecstasy und LSD sichergestellt. Auch ein Revolver sowie diverses Diebesgut konnten im Parkbereich aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Schutzzonenregelung dient als Instrument zur Verbesserung der Sicherheitslage und zum Schutz von Minderjährigen in öffentlichen Parkanlagen. Die Schutzzone im Metahofpark bleibt von dieser Neuregelung unberührt und besteht planmäßig bis Ende März 2026 weiter.