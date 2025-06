IT:U in die Post City! Forderung im Gemeinderat

Nachdem die neue Digital-Uni doch nicht neben der Kepler-Uni gebaut wird, läuft eine langwierige Standortsuche.

Linz. „Wie ein Elfmeter ohne Tormann liegt die Post City bereit für die IT:U. Oder doch nicht? Wo ist eigentlich das Problem?“ ist Stadtentwickler Lorenz Potocnik verärgert über das Vorgehen bei der Standortsuche. „Anstatt sich auf bestehende Brachen in Bahnhofsnähe zu konzentrieren, werden schon wieder schlecht angebundene Standorte, die erneut Grünland zerstören, ins Spiel gebracht!” Dabei muss man die Lösung nur am Schopf packen: “Es genügt, den ‘überzüchteten’ Bebauungsplan der Post City anzugreifen und für die IT:U zu adaptieren.” wird Potocnik den Bürgermeister und Planungsreferenten Dietmar Prammer im Gemeinderat am 5. Juni auffordern, aktiv zu werden. Vieles spreche für so eine top angebundene Lage der neuen Digital-Universität. Denn von hier seien über drei Millionen Menschen innerhalb einer Stunde zu erreichen.

Eine Möglichkeit, die IT:U und die ‘Post City’ zusammenzubringen, ist es, den überzogenen und ‘zu genauen’ Bebauungsplan mit einem Neuplanungsgebiet aufzuheben und so strategisch und stadtplanerisch wieder zu öffnen. „Genau das fordere ich in der nächsten Gemeinderatssitzung“, so Potocnik.

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte die JKU, dass derzeit unter anderem auch Flächen zwischen dem Open Innovation Center und dem Biologiezentrum als möglicher Standort für die IT:U geprüft werden. Diese sind zurzeit teilweise als Parkplätze für die JKU angemietet und befinden sich im Besitz der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).