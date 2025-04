Jetzt geht das Maibaum-Aufstellen in OÖ wieder los

Beim anschließenden Frühschoppen dürfen sich die Besucher in Wels nicht nur auf Stände mit frisch gezapftem Bier und knusprigen Hendln freuen, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Wels. Mit "Hau ruck, Hau ruck!"-Rufen wird am Samstag, 26. April, der Maibaum auf dem Welser Stadtplatz aufgestellt.

Los geht die Zeremonie mit dem Festumzug mit Musik- und Brauchtumsvereinen der Stadt Wels und der Marktgemeinde Sattledt. Ab 9.40 Uhr führt die Prozession vom Kaiser-Josef-Platz über die Fußgängerzone, Ringstraße und Pollheimerpark durch den Ledererturm auf den Stadtplatz. Angekommen gilt es mit reiner Muskelkraft den Maibaum aufzustellen. Um 12.30 Uhr wird dann der Bandltanz aufgeführt und beim Frühschoppen übers Maibaumstellen diskutiert. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): „Das Maibaumaufstellen gehört seit Jahrzehnten zur Welser Tradition und Brauchtum. Der geschmückte Baum steht als Zeichen für Wachstum, Segen und Glück und das wünsche ich uns allen. Ich freue mich auf dieses schöne Brauchtumsfest.“

In den nächsten Tagen werden in ganz wieder zahlreiche Maibäume aufgestellt. Die Maibaumlandkarte der Landjugend OÖ zeigt, wo das Stehlen erlaubt ist. Die "Regeln" von über 320 Maibäumen in ganz Oberösterreich sind erfasst. Es ist aufgelistet, wer, was und wann der Maibaum sowie sein Zubehör gestohlen werden darf.