Jugend im Fokus: Arbeitsmarktprogramm upperWORK bietet Chancen

Mit dem Standortprogramm upperWORK 2025 setzt Oberösterreich gezielt auf die Stärkung junger Menschen am Arbeitsmarkt. Qualifizierung, Orientierung und neue Ausbildungsangebote stehen im Fokus.

OÖ. Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen am Arbeitsmarkt – besonders junge Menschen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Oberösterreich zukunftsfit zu machen. Mit upperWORK 2025 startet das Land eine gezielte Offensive für Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration junger Erwachsener. Projekte wie SmartUP oder C'MON 17 begleiten Jugendliche individuell in Richtung Ausbildung oder Job, neue Ausbildungszentren und Förderprogramme eröffnen Perspektiven – auch für Jugendliche mit Benachteiligungen. "Gerade für junge Menschen müssen wir frühzeitig Orientierung und Chancen bieten. Wer heute in Bildung investiert, sichert morgen Wohlstand und Lebensqualität", sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Oberösterreich zeigt damit, dass Jugendförderung ein zentraler Pfeiler für den Wirtschaftsstandort ist.