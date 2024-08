Jugendliche mit Softgun lösten Großeinsatz in Wels aus

Polizei erhielt anonym Foto von aus dem Fenster zielender Person

Jugendliche, die mit einer Softgun auf eine Mülltonne geschossen haben, haben Samstagabend in Wels einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Bei der Polizei war anonym ein Foto eingegangen, auf dem eine Person zu sehen war, die mit einer Waffe aus dem Fenster zielte, berichtete diese. Daraufhin rollte ein Großeinsatz an. Sämtliche in Wels zur Verfügung stehenden Polizeistreifen, die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra wurden alarmiert.

Die umliegenden Straßen wurden abgesperrt, die Spezialkräfte begaben sich zu dem Gebäude, das auf dem Foto zu sehen war. Als sie eintrafen, kamen aus dem Haus gerade vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren heraus. Sie wurden befragt und gaben zu, mit einer Softgun auf Mülltonnen geschossen zu haben - ihren Angaben zufolge allerdings aus der Hauseinfahrt. Sie werden angezeigt.