Kinderschutz: Kampagne des Landes mit Sportverbänden

Im Aktionsmonat Oktober wird auf allen Sportplätzen bei Ligaspielen ein Transparent hängen, das auf den Kinderschutz hinweist.

OÖ. Im August startete auf Initiative des Kinderschutz-Landesrates Michael Lindner (SPÖ) die Kinderschutz-Kampagne „Gewalt gegen Kinder #hautnichthin“. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein in Bezug auf Gewalt an Kindern in OÖ zu erhöhen und auf das Thema Gewaltverbot in der Erziehung hinzuweisen. Das ist wichtig, da laut einer Umfrage des Landes die Ohrfeige für rund ein Viertel der Befragten nicht zu den gewaltbehafteten Erziehungsmaßnahmen zählt.

Im Rahmen der Kinderschutzkampagne arbeitet nun das Land OÖ und die Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION zusammen. Im Zuge der Zusammenarbeit mit den Sportdachverbänden stellt das Ressort von Kinderschutz-Landesrat Michael Lindner allen oö. Klubs Transparente zur Verfügung, mit denen im Oktober bei den Ligaspielen auf den Kinderschutz hingewiesen wird.

Zum Start der Zusammenarbeit trafen sich LR Lindner und die oö. Sportdachverbandspräsidenten Erich Haider (ASKÖ), Peter Reichl (ASVÖ) und Franz Schiefermair (SPORTUNION). Dabei überreichte LR Lindner den drei Präsidenten das Transparent, das auf den Fußballplätzen in ganz Oberösterreich zu sehen sein wird.