In Bad Kreuzen (OÖ-Bezirk Perg) ist am Samstag ein eineinhalbjähriger Bub in einem unbeobachteten Moment aus einem offenen Fenster im ersten Stock gefallen.

Das Kleinkind stürzte durchs Fliegengitter auf den darunter liegenden Betonboden und wurde verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die Mutter des Buben war zum Zeitpunkt des Unfalls im Raum. Das Kind wurde von der Rettung ins Klinikum Amstetten (NÖ) gebracht.