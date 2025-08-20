Kommt das Schulstartpaket noch rechtzeitig zum Schulstart?

Im Vorjahr unterstütze die Stad Linz Familien mit einem Schulstartpaket in Form von einem 100 Euro Citygutschein.

Linz. Wie bereits 2024 stellte die KPÖ auch heuer in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause den Antrag auf Verlängerung des Linzer Schulstartpakets. Denn der Schulbeginn bedeutet für viele Eltern erhebliche Zusatzkosten – besonders Familien mit geringem Einkommen sind davon stark betroffen.

Der Antrag wurde an den Finanzausschuss zugewiesen. Doch nur 20 Tage vor Schulbeginn gibt es noch immer keine Zusage von Finanzreferentin Vzbg. Tina Blöchl (SPÖ).

KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn fordert daher: „Vizebürgermeisterin Blöchl muss jetzt die Mittel freigeben. Das Schulstartpaket darf nicht dem Kürzungspaket zum Opfer fallen. Jedes Kind in Linz hat ein Recht auf einen sorgenfreien Schulstart mit der notwendigen Grundausstattung.“Unabhängig von der Entscheidung der Stadt organisiert die KPÖ am Mittwoch, 10. September, von 16 bis 19 Uhr wieder eine kostenlose Schulsachenausgabe in der Melicharstraße 8 in Linz.