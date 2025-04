KTM-Werk Mattighofen erneut drei Monate stillgelegt

Erneuter Stillstand im KTM-Werk Mattighofen: Wegen fehlender Bauteile wird die Produktion erneut für drei Monate gestoppt. Eine neue Betriebsvereinbarung bringt zusätzliche Einschnitte für die Mitarbeitenden.

Mattighofen. Das KTM-Werk in Mattighofen steht seit Montag erneut für drei Monate still. Aufgrund des Sanierungsverfahrens konnten notwendige Bauteile nicht rechtzeitig bestellt werden, so KTM-Chef Gottfried Neumeister. Ab 1. Mai tritt eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft: Die Sommerpause wird auf Juli vorverlegt und die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden reduziert, was Gehaltseinbußen bedeutet. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu sichern. Während Management und Gewerkschaft optimistisch bleiben, zeigt sich Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP) ernüchtert: Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung ist spürbar, sagt Lang.

Lesen Sie auch



















Student zweimal in einer Woche vom Fuji gerettet

Japanische Rettungshelfer haben zweimal binnen einer Woche denselben jungen Mann von den steilen Hängen des Fuji retten müssen.

























Tapir Lupo startet nach Australien durch

Ein besonderes Abenteuer wartet auf Tapir Lupo aus dem Zoo Schmiding: Er wird bald nach Australien übersiedeln, um dort beim Aufbau einer neuen Population zu helfen.

























15 Hunde aus Horror-Haltung befreit - drei Huskys irren noch herum

Eine wahre Horror-Unterbringung und Animal Hoarding deckten Veterinäre in Pöls-Oberkurzheim in der Steiermark auf. Dabei musste ein verletzter Welpe eingeschläfert werden - drei nicht sozialisierte, entlaufene Huskys irren noch herum. Die Bevölkerung wird gewarnt.