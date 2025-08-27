Alles zu oe24VIP
Kunstuni Linz
© Kunstuni Linz

Am Hauptplatz

Kunstuni Linz erzeugt nun Strom auf den eigenen Dächern

27.08.25, 09:50
Die Bundesimmobiliengesellschaft investierte 86.000 Euro. 

Linz. Die Kunstuniversität Linz setzt einen weiteren Schwerpunkt bei ihrer Energieeffizienz. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtete auf den Dächern der beiden Brückenkopfgebäude auf dem Linzer Hauptplatz eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 80 kWp im ersten Ausbauschritt, die im Endausbau rund 160 kWp haben soll. Die Module erzeugen Energie, die zur Gänze von der Universität genutzt wird.  

Vizerektor Erik Aigner: „Die Errichtung der Photovoltaik-Anlage am Dach der Kunstuniversität Linz ist ein wichtiger Schritt, um bis 2030 mindestens zwei Drittel der jährlich verursachten Emissionen zu reduzieren, bis 2035 möchten wir weitgehend klimaneutral sein

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

