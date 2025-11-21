Alles zu oe24VIP
Große Auswahl am Kunst und Designmarkt
© Kunst und Designmarkt

Viele Geschenksideen

kunt & design markt in der Tabakfabrik

21.11.25, 09:36
Die Vielfalt der Labels und die Qualität der Produkte machen den Markt besonders. 

Linz. Dieses Wochenende, 22. und 23. November, ist der kunst & design markt wieder in Linz zu Gast. Die Tabakfabrikwird an diesen zwei Tagen zum Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Rund 140 Aussteller präsentieren eine vielfältigeAuswahl an Mode, Schmuck, Kunst, Papeterie, Interior sowie kulinarischen Spezialitäten. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Auch lokale Labels aus Linz, wie KLAEI DESIGN STUDIO, Wohnkult im Turm und EEVI, sind mit dabei.  Zwischen den Ständen gibt es Workshops, einen Streetfood-Bereich und Musik, die für eine entspannte Atmosphäre sorgt.

