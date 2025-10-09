KV-Ball-Motto Enthüllung: „Ich war noch niemals im Palais“

Leo Jindrak servierte passend zum Motto große Sahnetorte.

Linz. „Ich war noch niemals im Palais“ – das sollte sich spätestens am 31. Jänner ändern, wenn der Kaufmännische Verein Linz gemeinsam mit der WKO Oberösterreich zum legendären KV-Ball lädt. Bevor sich jedoch der Vorhang für den großen Ball hebt, erlebten 140 geladene Gäste am 8. Oktober einen Vorgeschmack auf das, was kommt: Bei der glanzvollen Premiere der Red-Carpet-Mottogala im festlich illuminierten Stadlerhof Wilhering wurde das neue KV-Ballmotto enthüllt und ein Abend genossen, der bewies: Mit „Griechischem Wein“ und ein bisschen Sahne ist das Leben garantiert noch schöner.

KV-Ballkomitee-Vorsitzende Elke Riemenschneider, KV-Präsident Andreas Zwettler und KV-Geschäftsführer Rafael Hintersteiner verwandelten den Stadlerhof Wilhering gemeinsam mit Hausherrin Margit Stadler-Schauer in ein „Ehrenwertes Haus”, das die Magie des KV-Balls 2026 bereits jetzt spürbar machte. „Ich war noch niemals im Palais“ hieß es dann bei der großen Mottoverkündung inklusive

augenzwinkernder Bademantel-Hommage der Event-Conférenciers 2:tages:bart.

Tickets sind bereits erhältlich.