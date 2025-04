Landesgartenschau »blüht« jetzt im Innviertel

LH Stelzer gab Startschuss für Schärdinger Landesgartenschau

Schärding. Zur Eröffnung einer Landesgartenschau wünscht man sich Sonne. Am Tag der Eröffnung von "INNsgrün" in Schärding durch Politiker hat es geregnet oder man kann es auch so sehen, dass nochmals ordentlich gegossen wurde, bevor ab Freitag die ersten Naturliebhaber aufs Areal strömen. Schärdings Bürgermeister Günter Streicher sprach von der "schönsten Gartenschau aller Zeiten". Und LH Thomas Stelzer (ÖVP) wünschte allen in den kommenden Monaten "ein Fest für alle Sinne". Mit mehr als 800 Veranstaltungen verspricht INNsGrün ein Erlebnis für alle zu werden. Konzerte, Workshops, ein vielfältiges Kinderprogramm und spannende Ausstellungen sorgen für Abwechslung. Sportbegeisterte können sich an der Fitnessinsel auspowern, und ein Shuttle-Service vom Bahnhof garantiert eine bequeme Anreise. Knapp 9 Mio. Euro wurden vom Land OÖ investiert.

Die geladenen Gäste machten einen Mini-Rundgang und staunten, was in zwei Jahren buchstäblich aus dem Boden gestampft hatten: 70.000 Frühlingsblumen, mehr als 12.000 Stauden und 600 gepflanzte Bäume sorgen für ein grünes Paradies. Silvia Schneider hat die Location bereits für einen Dreh für ihre Kochsendung genutzt.

Bis 5. Oktober wird von 9 bis 18 Uhr Einlass gewährt. Eine Tageskarte kostet 16,50 Euro, bis 15 Jahre kostet der Eintritt fünf Euro.