Lange Nacht der BibliOÖtheken im Wissensturm

Auf die Kinder wartet ein spannendes Programm.

Am 25. April findet im Wissensturm die vierte Lange Nacht der BibliOÖtheken statt – mit freiem Eintritt und vielfältigem Programm. Kinder können beim Bilderbuchkino, Basteln oder einer App-Rallye mitmachen, während Jugendliche und Erwachsene Robotik ausprobieren, zeichnen oder bei „Dungeons & Dragons“ spielen.

Eine Pflanzentauschbörse, ein großer Bücherflohmarkt sowie Infos zu digitalen Bibliotheksangeboten runden den Abend ab. Auch der Verein Otelo ist mit einem Repaircafé-Infostand vertreten. In der Lese-Lounge warten Gedichte zum Mitnehmen, an der „Wall of Fame“ können Buchtipps geteilt werden. Für den Kinofilm und das Bilderbuchkino ist eine Anmeldung nötig. Die Veranstaltung dauert bis 22 Uhr.