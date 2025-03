Lehrer ohne Abschluss: Urteil vor Ostern möglich

Ein Mann unterrichtete 15 Jahre lang ohne gültiges Diplom. Im April muss er sich in Linz dafür vor Gericht verantworten.

Ein 48-jähriger Mann, der 15 Jahre lang ohne Lehrbefugnis an Schulen unterrichtete, steht am 17. April in Linz vor Gericht. Er fälschte sein Diplomzeugnis selbst am Computer, weil er sein Studium nicht abgeschlossen hatte – aus Angst, sich vor seiner Partnerin und Freunden zu blamieren. Der Fall flog auf, als im Sommer 2024 bei einer Kontrolle ein gefälschter Polizeiausweis entdeckt wurde. Auch ein Studentenausweis stellte sich als Fälschung heraus. Der Mann ist geständig. Wegen des völlig untauglich gefälschten Polizeiausweises bleibt dieser Punkt ohne Folgen. Dennoch drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft wegen Urkundenfälschung und Erschleichung eines Amtes.

