Staualarm: Reisewelle rollt an

Der Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg bringt am Wochenende enorme Verkehrsbelastung für Salzburg.

Salzburg/Ktn. Bayern und Baden-Württemberg starten am Wochenende in die Sommerferien – das bedeutet viel Verkehr auf den Transitstrecken über Salzburg in Richtung Süden. Besonders betroffen sind die Tauernautobahn (A10) sowie das deutsche Eck (A8). Bereits ab Freitagmittag werden Staus erwartet, die Verkehrsspitze wird für Samstagmittag prognostiziert.

Tunnel-Wartezeiten kaum zu vermeiden

Vor dem Tauerntunnel und in Tunnelbereichen wie dem Kreuzerwandtunnel sind Wartezeiten kaum zu vermeiden. Auch auf der Karawankenautobahn (A11) Richtung Slowenien drohen Verzögerungen. Zusätzlich erschwert wird die Lage durch Bauarbeiten auf der Bahnstrecke über das Deutsche Eck – bis 18. August kommt es hier zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr. Für Autofahrer und Zugreisende gleichermaßen ist Geduld gefragt. Die Behörden rufen zu vorausschauender Reiseplanung auf – Alternativrouten und frühzeitige Anreise können helfen, lange Wartezeiten zu vermeiden.