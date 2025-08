Das sollten Sie in der Woche vom 04. August bis 10. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 04.08. - 10.08.

Montag - 04. August 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Heute und morgen viel Obst essen – der Bikinifigur tut es gut! Zusätzlich Massagen an den Oberschenkeln und viele Treppen steigen!

Dienstag – 05. August 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Alleinstehende Bäume sollten an Schütze – also z.B. heute – gepflanzt werden. Eine größere Menge Bäume zu pflanzen ist hingegen an Jungfrauentagen ideal.

Mittwoch – 06. August 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Steinbocktage sind immer gut für die Hautpflege. Tattoo-Termine nicht auf diesen Tag legen. Lieber (bis einschließlich Freitag) zur Maniküre gehen!

Donnerstag – 07. August 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Heute keine neuen Schuhe das erste Mal eintragen! Für kräftige Knie heute ein Beintraining einschieben. Knie-OPs allerdings nur im Notfall!

Freitag – 08. August 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Da der Vollmond morgen schon früh ist, wäre es sinnvoll, bereits heute einen fastentag einzulegen. Es genügt Genussmittel wegzulassen.

Samstag – 09. August 2025

Vollmond

Wassermann

Bei Flugreisen auf das Thrombose-Risiko achten. Das lange Sitzen ist eine Gefahr. Es hilft, Stützstrümpfe zu tragen und öfters aufzustehen.

Sonntag – 10. August 2025

Mond nimmt ab

Wassermann

Zu wenig Schlaf wirkt sich an Wassermann noch schlechter aus. Lagern Sie heute die Beine hoch und achten Sie darauf, genug zu trinken.