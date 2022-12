Lenkerin crasht frontal mit Pkw – 18-Jährige tot

Die 18-jährige Lenkerin kam auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen das Auto des entgegenkommenden 39-Jährigen.

Oberösterreich. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr mit ihrem Pkw am Samstag um etwa 14:15 Uhr auf der L1044 von Lochen am See kommend Richtung Lengau. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Pkw in der Gegenrichtung. Bei einer abschüssigen Rechtskurve im Gemeindegebiet von Lengau kam die Frau mit ihrem Wagen auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen das Auto des entgegenkommenden 39-Jährigen. Die 18-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch das Rote Kreuz und den Notarzt Braunau noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der 39-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.