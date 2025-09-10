Lettische Urlauberin aus Gletscherspalte am Dachstein gerettet

Die Frau war durchnässt und unterkühlt.

OÖ. Zwei deutsche Kletterer haben am Montag eine lettische Urlauberin aus einer Gletscherspalte am Dachstein gerettet. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Dank ihres raschen Eingreifens überstand die Frau den Unfall unterkühlt und durchnässt, aber unverletzt. Die Polizei warnte: Die Bedingungen am Gletscher seien derzeit besonders anspruchsvoll.

Die 46-jährige Urlauberin war mit ihrem Mann am Abstieg vom Hohen Dachstein. Er geriet ins Rutschen und konnte gerade noch einen Sturz in eine Gletscherspalte verhindern. Aber seine Frau, die ihm zu Hilfe kommen wollte und dabei ebenfalls ausrutschte, fiel hinein. Zwei deutsche Kletterer wurden aufmerksam und zogen die Frau mithilfe weiterer Unfallzeugen und einer Seilrolle heraus.