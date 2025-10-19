Linz bekommt trotz Sparkurs jetzt doch zwei neue Buslinien

ÖVP-Verkehrsstadtrat Martin Hajart wurde nicht müde vor einem drohenden Verkehrskollaps zu warnen. "Jetzt haben sich alle Fraktionen außer der SPÖ zu einem parteiübergreifenden Schulterschluss bekannt", freut sich Hajart.

Linz. Seit sechs Jahren liegen die Pläne von zwei Schnellbussen zwischen dem Linzer Süden und dem Industriegebiet in der Schublade. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) bezweifelte Ende September noch den Nutzen der beiden Schnellbuslinien 13 und 14 und war angesichts der hohen Kosten dafür, andere Lösungen zu entwickeln.



Linz. Für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 23. Oktober, zeichnet sich jetzt doch ein breiter Konsens zum weiteren Vorgehen bei der besseren Erschließung des Linzer Südens und der Industriezeile mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betonte in einer Aussendung am Sonntag die noch offenen Aufgaben: „Vor der Umsetzung gilt es, das Verkehrskonzept zu optimieren und eine solide Finanzierung sicherzustellen. Das wird kein leichter Weg, aber ein notwendiger, wenn wir den Öffentlichen Verkehr nachhaltig stärken wollen.“ Außerdem gäbe es noch einige Details in der Linienführung, die mit den Linz Linien abgestimmt werden müssen.

Nach ersten Kalkulationen der Linz Linien ist klar: Die Umsetzung beider Linien setzt Basisinvestitionen von rund (27 Millionen Euro) 30 Millionen Euro voraus. Im laufenden Betrieb fallen zusätzlich jährliche Betriebskosten von (9,7 Mio.) 10,5 Millionen Euro an. Beides muss die Stadt Linz aufgrund des Bestellerprinzips aus dem laufenden Budget finanzieren.

Ausschnitt einer möglichen Streckenführung

© ÖVP Linz

In Summe kosten beide Linien 13 und 14 der Stadt Linz - bei einer Betriebsdauer von 15 Jahren - 187,5 Millionen Jahre. "Das ist zwar eine massive Belastung für das Budget, aber die Buslinien sind auch eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Lebensqualität in Linz - sowohl für die Anbindung des Linzer Südens als auch der vielen Betriebe an der Industriezeile", sagt Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ).