Linz braucht und bekommt eine neue Trinkwasser-Filteranlage

Die Bedarfsentwicklung und der Klimawandel machen 12 Mio. Euro Investition notwendig.

Linz. Wasser ist Leben. Vorausschauend für die Trinkwasserversorgung zu arbeiten, ist daher oberstes Gebot für die LINZ AG. Der mit Blick auf 2050 prognostizierte künftige Wasserbedarf im Raum Linz kann mit den vorhandenen Ressourcen und Anlagen abgedeckt werden. Die LINZ AG wird daher in den nächsten drei Jahren 12 Millionen Euro in die Errichtung einer modernen neuen Versorgungsanlage ‚Goldwörth 2‘ und damit in die zukunftssichere Trinkwasserversorgung investieren.

© Linz AG

Mit der Errichtung von „Goldwörth 2“, der Schwesteranlage des größten Wasserwerks der LINZ AG in Goldwörth, rüstet sich das Unternehmen für Hochwasserereignisse, deren Häufung bedingt durch den Klimawandel künftig angenommen wird. In den nächsten drei Jahren entsteht eine moderne Trinkwasser-Filteranlage, die in der Lage sein wird, auch kleinste Partikel, etwa Bakterien und Viren, verlässlich zurückzuhalten. Damit ist auch bei großräumigen Überflutungen mit einhergehender Verunreinigung des Grundwassers eine sichere Versorgung gewährleistet.

"Unser Ziel ist es, den nächsten Generationen dieselbe Lebensqualität zu bieten, die wir heute bieten und genießen können“, begründet LINZ AG-Generaldirektor Erich Haider das Großprojekt.