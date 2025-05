Linz mit Rechnungsabschluss 2024 zufrieden

Mit 906,5 Millionen Euro an Einnahmen lag man 37,5 Millionen über dem Voranschlag.

Die Stadt Linz kann für das Jahr 2024 einen erfreulichen Rechnungsabschluss vorlegen: Die Einnahmen lagen mit 906,5 Millionen Euro um 37,5 Millionen über dem Voranschlag. Die operativen Ausgaben betrugen 928 Millionen Euro, eine Punktlandung im Rahmen des Budgets.

Damit beweist Linz wirtschaftliche Stabilität trotz herausfordernder Rahmenbedingungen. Hauptgrund für die Mehreinnahmen waren zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich, etwa 10,9 Millionen Euro aus dem Pflegefonds sowie weitere Zuwendungen in der Kinderbetreuung.

Schwerpunkt bei Ausgaben war Sozialbereich

Ein klarer Schwerpunkt lag bei den Ausgaben im Sozialbereich: 362,6 Millionen Euro – knapp 40 Prozent des Gesamtbudgets – flossen in Kinderbetreuung, Senioreneinrichtungen und soziale Hilfsleistungen. Weitere 111 Millionen Euro wurden im Gesundheitsbereich aufgewendet. Auch Investitionen in Bildung, Kultur, Infrastruktur und Freizeit wurden fortgeführt, um die Lebensqualität in Linz langfristig zu sichern.

Die Personalkosten beliefen sich auf 263,9 Millionen Euro und lagen damit trotz hoher Lohnabschlüsse leicht unter dem Plan. Beim Sachaufwand verzeichnete die Stadt 294,8 Millionen Euro – etwa 1,5 Millionen Euro mehr als vorgesehen. Ursachen waren vor allem Preissteigerungen bei Energie, Mieten sowie im Pflege- und Kinderbetreuungsbereich.

Finanzstadträtin Tina Blöchl (SPÖ) zeigt sich zufrieden: „Die stabile Finanzlage und die gezielten Investitionen stärken Linz als sozialen und zukunftsorientierten Standort.“