Linz plant Ausweitung des Bettelverbotes

Sektorales Bettelverbot soll bald auch auf Urfahraner Hauptstraße gelten.

Die Stadt Linz plant, das sektorale Bettelverbot auf die Urfahraner Hauptstraße auszuweiten. Im Sicherheitsausschuss wurde der entsprechende Vorschlag mehrheitlich angenommen.

Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung. Bereits im Frühjahr hatte Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) auf zunehmende Beschwerden von Anwohnern, Geschäftsleuten und Beobachtungen des Ordnungsdienstes hingewiesen. Die Situation wird vielerorts als belastend empfunden.

Bettelverbot in der City habe sich bewährt

Raml betont, dass sich das sektorale Bettelverbot in der Innenstadt bewährt habe und nun auch in Urfahr eine sinnvolle Ergänzung sei. Auch die Polizei habe dem Vorschlag zugestimmt. Ziel ist es, gegen organisierte Bettelei gezielter vorgehen zu können. Die Verordnung basiert auf dem OÖ. Polizeistrafgesetz und wurde rechtlich geprüft. Raml geht von einer breiten Zustimmung im Gemeinderat aus: „Illegale Bettelei hat in Linz keinen Platz.“