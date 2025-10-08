Linz spart sich die Zukunft weg – ÖVP fordert Investitionsoffensive

Die Volkspartei Linz kritisiert den massiven Rückgang der städtischen Investitionen und fordert ein Konjunkturpaket.

Linz. Die ÖVP Linz schlägt Alarm: Die Investitionen der Stadt Linz sind laut aktuellem Budget massiv eingebrochen. Während 2021 noch rund zwölf Prozent des Gesamtbudgets investiert wurden, sollen es 2026 nur noch 5,2 Prozent sein – damit hat sich die Investitionsquote in nur fünf Jahren halbiert.

Forderung an die Stadt, zu investieren

„Wer Investitionen halbiert, verdoppelt die Probleme. Weniger Investitionen bedeuten weniger Arbeit – für Bauarbeiter, Installateure, Elektriker und viele andere“, warnt ÖVP-Geschäftsführer Michael Obrovsky. Der Rückgang wirke sich auch auf den Arbeitsmarkt aus: Mit 8,7 Prozent liegt Linz mittlerweile über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Vizebürgermeister Martin Hajart fordert daher eine wirtschaftspolitische Kehrtwende: „Gerade in schwierigen Zeiten muss die Stadt investieren, um Arbeitsplätze zu sichern und Steuereinnahmen zu stärken.“ Die VP Linz plant ein kommunales Investitionspaket, das Infrastruktur, Innenstadtbelebung und Unterstützung für Jugendliche umfasst.