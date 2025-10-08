Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Linz spart sich die Zukunft weg – ÖVP fordert Investitionsoffensive
  • Linz spart sich die Zukunft weg – ÖVP fordert Investitionsoffensive

Mehr Arbeitslose

Linz spart sich die Zukunft weg – ÖVP fordert Investitionsoffensive

08.10.25, 12:49 | Aktualisiert: 08.10.25, 14:37
Teilen

Die Volkspartei Linz kritisiert den massiven Rückgang der städtischen Investitionen und fordert ein Konjunkturpaket. 

Linz. Die ÖVP Linz schlägt Alarm: Die Investitionen der Stadt Linz sind laut aktuellem Budget massiv eingebrochen. Während 2021 noch rund zwölf Prozent des Gesamtbudgets investiert wurden, sollen es 2026 nur noch 5,2 Prozent sein – damit hat sich die Investitionsquote in nur fünf Jahren halbiert.

Forderung an die Stadt, zu investieren

„Wer Investitionen halbiert, verdoppelt die Probleme. Weniger Investitionen bedeuten weniger Arbeit – für Bauarbeiter, Installateure, Elektriker und viele andere“, warnt ÖVP-Geschäftsführer Michael Obrovsky. Der Rückgang wirke sich auch auf den Arbeitsmarkt aus: Mit 8,7 Prozent liegt Linz mittlerweile über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Vizebürgermeister Martin Hajart fordert daher eine wirtschaftspolitische Kehrtwende: „Gerade in schwierigen Zeiten muss die Stadt investieren, um Arbeitsplätze zu sichern und Steuereinnahmen zu stärken.“ Die VP Linz plant ein kommunales Investitionspaket, das Infrastruktur, Innenstadtbelebung und Unterstützung für Jugendliche umfasst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden