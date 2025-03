Linz Süd bekommt am 1. April auf einen Schlag fünf neue Allgemeinmediziner

Vor allem für junge Ärzte und Wiedereinsteigerinnen sind Gemeinschaftspraxen interessant.

OÖ. Heuer werden in Oberösterreich noch fünf Primärversorgungseinrichtungen (PVE) eröffnen: Linz-Ebelsberg,

Vöcklabruck, Untere Feldaist, Schärding Anfang April und Perg am 8. Mai. Damit erhöht sich die

Zahl der PVE in Oberösterreich von zwölf auf 17.

„Die fünf neuen Standorte sichern mit 20 Allgemeinmediziner*innen die wohnortnahe Versorgung für

über 40.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Im ersten Betriebsjahr investieren

Österreichische Gesundheitskasse, Sozialversicherungsträger und Land Oberösterreich 11 Mio. Euro

in diese PVE“, sagt Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des Landesstellenausschusses

der ÖGK in Oberösterreich: „Alleine mit der neuen PVE Ebelsberg im Süden von Linz nehmen wir

auf einen Schlag fünf Allgemeinmediziner*innen unter Vertrag und schaffen somit die lang ersehnte

punktuelle Verbesserung der Versorgung in dieser Region!“ In Ebelsberg eröffnet die medizinische Anlaufstelle am 1. April. Lavinia Costas ist eine der Ärztin. Als Hausärztin kenne man die Patient*innen am besten und könne sie so ideal

durchs Gesundheitssystem lotsen, erklärt Costas.

© Costas

Primärversorgungseinheiten werden mit ihren längeren Öffnungszeiten und der breiten Aufstellung an Gesundheitsexperten immer beliebter. "Bei den Primärversorgungseinrichtungen hat sich derbewährte Weg des Miteinanders von Gesundheitskasse, Ärztekammer und Land Oberösterreich bisher als sehr erfolgreich erwiesen", soGesundheitslandesrätin LH-Stv.Christine Haberlander (ÖVP) zurZusammenarbeit.