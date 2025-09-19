Linzer Bier "Edelstahl" holt Silber beim "European Beer Star"

Das Linzer Bier erinnert in seiner Farbe an rotglühenden Stahl.

Linz. Der international renommierte Bierwettbewerb „European Beer Star“ zeichnet Biere aus zwei Brauereien der Brau Union Österreich aus.

Der European Beer Star ist seit 2004 einer der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit. Beteiligen können sich alle kommerziellen Brauereien, berücksichtigt werden vor allem Bierstile, die ihren Ursprung in Europa haben. 2025 wurden rund 2200 Biere in 74 verschiedenen Kategorien eingereicht. Im August haben 150 internationale Bierexpertinnen und -experten die Biere verkostet und bewertet. Am 17. September fand nun – im Rahmen der drinktec, der Weltleitmesse für die Getränkeindustrie – die Preisverleihung statt.

Fohrenburger Jubiläum holt Gold

Matthias Gangl, Braumeister der Brauerei Fohrenburg, nahm die Goldmedaille für das Fohrenburger Jubiläum in der Kategorie „German-Style Export“ entgegen. Mit 12,8° Stammwürze ist das Fohrenburger Jubiläum ein Spezialbier, wie es typisch fürs Ländle ist: Frisch, würzig und aus den besten Zutaten, wie kristallklarem Wasser aus dem Silvretta-Arlberg-Massiv.

Linzer Bier "Edeslstahl" auf dem Stockerl

Die Braumeister Martin Simion und Markus Thaller nahmen gemeinsam mit Alexander Wolfinger, der bei der Brau Union Österreich die Marke Linzer Bier verantwortet, die Silbermedaille für das Linzer Bier Edelstahl in der Kategorie „Vienna Style Lager“ entgegen.

Das Linzer Bier Edelstahl gibt es seit der Eröffnung der Linzer Brauerei 2022. Es handelt sich um einen vollmundigen Biertyp mit 5,3 Prozent Alkohol. Sein feuriger Kupferton erinnert in seiner Farbe an rotglühenden Stahl. Mit einer dezenten Bittere und karamellartigen, malzigen Aromen ist es der Brau- und Stahlstadt Linz gewidmet.